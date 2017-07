Festival do Melão promove imagem de marca de Alpiarça

A Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Alpiarça organizam uma vez mais o Festival do Melão, no parque do Carril, entre os dias 21 e 23 de julho. Nesta sua 8.ª edição, o Festival do Melão vai estar no centro das atenções, com a transmissão em direto na tarde do dia 22 do programa televisivo Aqui Portugal. O Festival volta a organizar o tradicional concurso de melão e melancia, no dia 21, no Pólo Enoturístico da Casa dos Patudos, com a participação de representantes da Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, da Escola Superior Agrária de Santarém, da Confederação de Jovens Agricultores, dos produtores de melão e do Município de Alpiarça que irão formar o júri deste concurso.

O programa do festival inicia-se às 9h00 com o concurso melhor melão e melancia, mas a inauguração do certame só terá lugar às 19h00 com a participação da banda da Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1.º de Dezembro. Às 19h30 terá lugar a primeira prova ao público de melão e melancia que se irá repetir no sábado, agora já com os frutos premiados. O Grupo Três Bairros vai subir ao palco às 22h00, para o espetáculo inaugural do festival.

O programa de sábado, dia 22 inicia-se às 9h00, com uma recolha de sangue e rastreio visual. O destaque vai para o almoço tradicional “Comeres da Nossa terra”, este ano na 3.ª edição, e que além de promover o convívio dos alpiarcenses e visitantes do certame, pretende também enaltecer as tradições gastronómicas alpiarcenses e particularmente do seu mundo rural. As inscrições são limitadas para o email: vitorstr@msn.com.

A partir das 16h00, a transmissão do programa Aqui Portugal na RTP1 em direto do Festival e com reportagens e visitas guiadas a Alpiarça.

O programa deste dia apresenta ainda uma mostra de folclore, grupos de animação de rua, zumba, demonstração de kizomba, entre outras atividades.

Domingo, dia 23, o desporto vai estar em destaque com a realização da habitual prova de cicloturismo na “Terra do Melão” – 2.º contra relógio por equipas. Com inscrições em Trilho Perdido, a prova é prova organizada pelos 100% TT de Alpiarça.

Às 10h00 realiza-se um passeio de carros antigos pelas ruas da vila. À tarde haverá animação de rua com a bandinha da Moca e às 22h00 o espetáculo de encerramento com o grupo alentejano Banza.