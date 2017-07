Futsal – Vitória Clube de Santarém anuncia criação de equipa sub-23

Numa altura em que já finalizou a melhor temporada de sempre do futsal do clube (e, consequentemente, do concelho de Santarém na modalidade), o Vitória Clube de Santarém já prepara a época 2017/18, anunciando aquela que será uma das grandes novidades do novo ano: a criação de uma equipa sub-23, que disputará o Campeonato Distrital de Seniores Masculinos de Futsal da AF Santarém.

Com o interregno de 2016/17 a impor-se como forma de estabilização da situação financeira do clube, este regresso surge na sequência dos resultados meritórios do primeiro ano de gestão da Direcção liderada por António Pardelhas, revestindo-se, porém, de contornos especiais, com a política do escalão a ir ao encontro da filosofia do Vitória Clube de Santarém enquanto referência no futsal de formação nacional: assim, a equipa apenas contemplará atletas que tenham cumprido a sua formação futsalística no clube, sendo complementada somente por alguns elementos com largo passado no universo vitoriano ou com inequívocas provas dadas quanto à sua plena identificação com o emblema e com o espírito e a mística singulares da casa azul.

Com este perfil, e confirmados para 2017/18, estão já os nomes de vitorianos como Tiago Agostinho, Telmo Guilherme, Rui Gaspar “Pika”, Zé Schwarz, Filipe Jacinto ou João Saloio, além da integração na estrutura de Duarte Fernandes e de todo o elenco de juniores sub-20 que defendeu briosamente o clube na temporada épica que agora finda e que se concretizou na conquista do Campeonato Distrital e da Taça do Ribatejo, assim como num histórico apuramento para a 2.ª fase da Taça Nacional da categoria.

Após ter suspendido na última época a actividade da sua equipa sénior, este é um lúcido, sustentado e minuciosamente projectado reinício do escalão no Vitória Clube de Santarém, que servirá para que todos os jovens formados no clube possam continuar a contar com o seu espaço competitivo e para possibilitar, já dentro de poucos anos, uma equipa sénior com as pérolas da formação que abundam em todos os escalões competitivos.

Sob a orientação de Pedro Silva e Pedro Nuno, os trabalhos da nova equipa sub-23 funcionarão em articulação com os da formação de Juniores Masculinos Sub-20, que terá como capital objectivo assumido a revalidação das conquistas distritais e trabalhará arduamente para carimbar o apuramento para o Campeonato Nacional da categoria em 2018/19.

E a direcção do emblema vitoriano assegura: “Não nos desviaremos um milímetro do nosso caminho: um clube de e para os jovens vitorianos!”