Uma batatada de protestos

Os produtores de batatas do sul do Ribatejo inundaram, no início desta semana, os parques de estacionamento dos supermercados, com toneladas de tubérculos que não conseguem vender a preços razoáveis. O protesto surge após a associação de produtores de batata ter pedido ajuda ao governo para regular os preços pagos à produção, ameaçando com a retirada de batata do mercado, num momento em que há excesso de oferta.

Claro que a seguir foi um verdadeiro bodo aos pobres com centenas de populares a abastecerem-se de batatas para o ano inteiro à borla. No Facebook, a par da solidariedade com os agricultorers, também houve quem apelasse a mais protestos noutras cidades da região.

Pois, já se sabe, com o mal dos outros…