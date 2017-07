Proveito e queda

O céu festejou e entristeceu, alumiou e escureceu; uma azáfama de rotações e translações que culminou no passar de um ano. Agora, observamos a queda de três Secretários de Estado do Governo de Portugal; Secretários de Estado que foram constituídos arguidos no processo de investigação das viagens oferecidas pela Galp. Quando o assunto rebentou com o vidro dos escaparates, escrevi breves comentários jurídicos nalguns fóruns em que participo frequentemente, advertindo as pessoas para uma situação mais complexa do que fora pincelado – pela máquina de propaganda do Executivo – na tela televisivo-informática. Também asseverei que a norma violada se encontrava no cesto de vime da imoderação punitiva; ou seja, há que compreender o que são vantagens despudoradas, dignas de intervenção penal, e o que são meros proveitos indevidos, mas que desmerecem tamanho escrutínio. Feliz ou infelizmente, o artigo 16.º da Lei n.º 34/87, de 16 de Julho, não opera essa destrinça essencial; apenas encerra uma cláusula que exclui a ilicitude das condutas socialmente adequadas e conformes aos usos e costumes. Ora, o comportamento comum ao trio demissionário não se enquadra nessa formulação; doutro modo, como sabemos, não teria existido necessidade de justificar a matéria e de criar um manual de boas práticas. Vaticinei este desfecho, e assim ocorreu! Com toda a honestidade, o momento da exoneração deu-se lá atrás, na ocasião em que se descobriu, logo à partida, uma falha ética que descredibilizava as instituições e aqueles que exercem cargos públicos e/ou políticos. Nesta fase, o efeito regenerador da fidúcia já se perdeu, ainda que entenda a insustentabilidade da manutenção dos ex-incumbentes. Esperemos, porém, que isto sirva de lição a quem vem demonstrando excesso de confiança, porque a subestimação, ao longo da história, arruinou os sonhos miríficos de muita gente com semblante de vencedor.