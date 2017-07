Futebol – Soccer Scalabis chegou aos quartos de final da Ibercup

A equipa de Iniciados Soccer Scalabis, participou de 3 a 9 de Julho na Ibercup Estoril. No maior e mais internacional torneio juvenil a decorrer no país, durante esta altura do ano, a equipa apenas foi eliminada no penúltimo dia de competição, nos quartos de final do playoff “B”, tendo perdido por 2-1 frente aos argentinos do Almafuerte, após terem atingido o 3º lugar do grupo C, com resultados de 0-0 frente ao argentinos do Selectivo Noa, derrota por 2-1 frente ao Trajouce, vitória por 3-0 frente ao Omega Calcio de Itália e derrota por 4-0, frente aos vencedores do torneio, nomeadamente o Reading de Inglaterra. Terminada assim a época desportiva de 2016/2017, o clube apresenta os treinadores e respectivos escalões, em que irá participar na época 2017/2018: Futebol de 5 – Escolinhas e Treinador de Guarda-Redes – Rogério Vasconcelos; Futebol 7 – Sub-10 – Rafael Duarte – Infantis e Coordenador – Alfredo Amaral; Futebol 11 – Iniciados – José Miguel Dias (1ª Divisão Distrital) – Juvenis – Luís Oliveira (2ª Divisão Distrital-1ª participação).