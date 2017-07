CB Santarém com dois campeões na Taça ARTS

Decorreu, no Montijo, a 4ª Prova da Taça ARTS que contou com a presença de atletas da CBS – Casa do Benfica de Santarém. Em Carabina Articulada, Classe Veteranos, José Ribeiro Classificou-se em 2º lugar com 370 pontos, e Moisés Pedrosa obteve o 5º lugar com 334 pontos.

Em Pistola, Classe Sénior, Alexandre Fernandes obteve o primeiro lugar com 351 pontos. Na classe Veteranos, José Ribeiro obteve o 1º lugar com 350 pontos. Fernando Silva classificou-se em 3º lugar com 320 pontos e Moisés Pedrosa foi 4º com 307 pontos. O Júnior Ricardo Fernandes obteve o primeiro lugar com 342 pontos.