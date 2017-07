25 anos da SIC – Santarém recebe espetáculo de vídeo 3D na catedral

Já esta sexta-feira a SIC vem a Santarém para comemorar os 25 anos e na Praça Sá da Bandeira (Largo do Seminário) vão ser exibidas imagens na fachada da Igreja Catedral, em videomapping, onde se vão recordar alguns dos momentos mais marcantes da estação de televisão, em três sessões distintas: às 22h30, às 23h e 23h30. No sábado repete esta exibição pelas mesmas horas.

O programa “Verão In.Str… é um espanto!” prossegue de 14 a 20 de julho com uma programação diversificada. Ainda no sábado, há animação no centro histórico, com o projeto In.Tradição, a partir das 10h30, que conta com a participação do Grupo Folclórico de Vila Nova do Coito. A partir das 11h00, há sessão de Yoga no Jardim das Portas do Sol e no mesmo local a Decathlon dinamiza animação desportiva para crianças, entre as 11h e as 13h. A partir das 12h, na Livraria “Aqui Há Gato” realiza uma Oficina de Arte dedicada ao “Papagaio Louro”.

Entre as 15h e as 18h30, realiza-se mais uma sessão 3.º Ciclo de Órgão de Santarém, com sete mini-recitais de órgão nas igrejas da Alcáçova, Marvila, Misericórdia, S. Nicolau, Jesus Cristo, Piedade e na Igreja Catedral. A partir das 22h, realiza-se o Festival Rock da Velha no Jardim das Portas do Sol, com a atuação das bandas Vulture, Primal Attack e Terror Empire, numa iniciativa organizada pela associação Música Velha, de Pernes.

No domingo, dia 16, às 18h, realiza-se um concerto de coro e órgão “Classicismo e Pré-Romantismo” pelo grupo Capella Patriachal, na Igreja da Misericórdia, com direção e órgão de João Vaz. No dia 20 de julho (quinta-feira), o centro histórico da cidade volta a acolher o “In.Downtown”, que desafia o comércio tradicional a manter-se aberto até às 23h. Paralelamente decorrem, em diferentes espaços, diversas atividades de animação: desfile etnográfico pelas ruas da cidade, “Histórias ao Luar” na Livraria Aqui Há Gato, a partir das 21h30; concerto da banda ÉME, às 22h, no Largo Padre Chiquito; Xaral’s Bixie Banda Jazz atua, pelas 22h, no Largo de Marvila; a Bandinha da Moca vai tocar pelas ruas do centro histórico, depois das 22h.