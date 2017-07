Tomar – Quinta do Bill 30 anos de música comemorados em casa

A banda Quinta do Bill assinala, esta sexta-feira (14 de julho), em Tomar, o 30º aniversário de existência com um concerto na Praça da República, no âmbito da iniciativa municipal “Noites Quentes à Fresca”, às 22h. Este concerto comemorativo integra a digressão nacional que assinala as três décadas da banda que nasceu em Tomar. Em 2007, Tomar foi palco da grande comemoração dos 20 anos de carreira, num concerto que acabou por dar origem a um CD e DVD – “Quinta do Bill – 20 anos ao vivo”. Com um som muito característico, a banda de Carlos Moisés, Paulo Bizarro, Carlos Calado, Dalila Marques, Jorge Costa e Miguel Urbano vai apresentar em palco algumas das canções mais recentes, passando inevitavelmente por alguns dos seus temas mais emblemáticos. Formada em 1987, a Quinta do Bill lançou, até hoje, 9 álbuns de originais e é responsável por canções incontornáveis, como “Os Filhos da Nação”, “Se te amo”, “Voa” ou “No Trilho do Sol”.