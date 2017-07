Templários cercam castelo de Tomar

A Festa Templária regressou a Tomar no passado fim de semana. Foram quatro dias em que a cidade regressou à época medieval, num evento organizado pela autarquia com o intuito de promover a candidatura à rota europeia “Itinerário Cultural de Lugares Templários”. Na abertura das festividades, que contaram com as presenças de representantes de França, Itália e Espanha, a presidente Anabela Freitas apresentou-se trajada a rigor integrando o cortejo até ao Jardim do Mouchão. Talvez um pouco desconfiada de que houvesse algum infiltrado da oposição entre aqueles cavaleiros façanhudos. Mas tudo correu bem, com música da época, teatralização de cenas medievais, o cerco ao castelo templário, o jantar real no Convento e o cortejo noturno nesta festa de afirmação da marca “Tomar, cidade templária”.