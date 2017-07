Santarém – Fachada cai na calçada: Cuidado com as cabeças!

Não passou de um grande susto para quem passava naquele movimentado passeio frente ao W. Shopping, mas a segurança da fachada do edifício continua a causar apreensão na cidade.

Notificados pela Câmara, os proprietários já estão a avançar com os procedimentos para reparar a fachada, segundo nos afirmou o vereador da Câmara Luís Farinha.

Quatro chapas de pedra do revestimento do edifício da farmácia Francisco Viegas, defronte do W. Shopping, despenharam-se sobre o passeio na semana passada. Os serviços camarários foram ao local e vedaram-no com uma fita que alguém removeu por duas vezes, o que levou a Câmara a colocar grades. O vereador das obras da Câmara de Santarém Luís Farinha disse a O Ribatejo “lamentar a falta de civismo de certas pessoas que removeram, por duas vezes, as fitas que os serviços colocaram neste local; assim como já chegaram a remover as grades que colocámos a delimitar o troço da muralha na Rua Pedro Canavarro”, de onde também se desprenderam algumas pedras, uma delas provocou ferimentos ligeiros a uma transeunte.

Agora, foi na zona mais movimentada da cidade, frente à farmácia Viegas, frente ao centro comercial. Depois do susto inicial provocado pela queda da placa de pedra, que por sorte não atingiu ninguém naquela zona habitualmente movimentada da cidade, agora é a apreensão dos transeuntes quanto à segurança do local que se encontra delimitado por grades colocadas pela Câmara.

Técnicos que passaram pelo local observaram que as pedras caídas não se encontravam grampeadas mas apenas coladas à parede. Facto confirmado pelo vereador Luís Farinha, que solicitou aos técnicos municipais para verificarem se só aquelas pedras não estavam grampeadas ou se todas estão apenas coladas à parede. No entender do arquiteto Luís Farinha, esta questão é importante atendendo a que a cola pode sofrer perda de eficácia perante as elevadas variações térmicas verificadas na cidade, como as temperaturas extremas que sofremos recentemente”.

Segundo o vereador, “os proprietários foram notificados estão organizados em condomínio e já já começaram a solicitar orçamentos para as obras a realizar o mais depressa possível”.