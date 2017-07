Santarém – Candidato Rui Barreiro vai visitar EN 114 cortada ao trânsito

Rui Barreiro, candidato socialista à Câmara Municipal de Santarém, está a efetuar um conjunto de visitas ao concelho, em particular a alguns dos lugares onde são maiores os constrangimentos para a população. A próxima visita, marcada para dia 16 julho, às 11horas, à EN 114, com partida da rua Pedro Canavarro, servirá para “observarmos no local a realidade existente, 35 meses depois da derrocada das barreiras”.

Nas palavras do candidato Rui Barreiro: “Não é aceitável que a estrada nacional 114 esteja cortada ao trânsito há três anos. Não é aceitável que uma estrada nacional, que liga a capital de distrito ao sul do país, continue encerrada há tanto tempo. Independentemente de quem gere as estradas, o município tem grandes responsabilidades nesta situação, por não saber defender os interesses de Santarém. O comércio local e as diferentes actividades económicas têm sido claramente prejudicados por esta inércia da gestão municipal. Só mesmo uma liderança inoperante do Executivo pode conviver com uma situação destas. O problema do corte da EN-114 prende-se com um problema maior, que tem a ver com a consolidação das barreiras de Santarém. É um projecto que deveria ter sido assumido como nacional, e não o foi. Não podemos estar satisfeitos com isso, uma vez que não está garantido que não se repita novo deslizamento das barreiras noutro local. Quem aqui vive precisa de ter confiança na sua circulação… assim como quem nos visita. Também a linha do norte, a principal via ferroviária, está ameaçada. Por isso esta preocupação com as barreiras de Santarém deve ser permanente. Infelizmente a Câmara não tem actuado em conformidade com essa exigência.”