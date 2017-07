Passeio de bicicletas antigas na aldeia de Soudos

O Grupo Recreativo Soudoense vai organizar o VI Passeio de Bicicletas Antiga no próximo dia 16 de Julho, com encontro marcado para as 9h00 no Largo do Rossio. O passeio tem início e fim na aldeia, e paragens em diversas Associações de aldeias vizinhas, nomeadamente: Vila do Paço, Pousos, Casal da Fonte, Moreiras Grandes, Outeiro Pequeno, Outeiro Grande, Vargos, Pé de Cão e regresso a Soudos.

Os participantes são organizados em Equipas, e posteriormente, em cada Associação é disputado um jogo tradicional entre as elas.

Para além do prémio atribuído à equipa vencedora, existem outros prémios – traje mais original, bicicleta mais clássica, entre outros, a serem sorteados no final da actividade entre os participantes presentes.

A actividade inclui almoço, lanche, lembrança e seguro.

O número de participantes, sempre superior a 100, tem aumentado de ano para ano.