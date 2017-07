Festa de final de época reuniu a grande família da Académica de Santarém

A habitual festa de encerramento da época, reuniu atletas, familiares, técnicos, dirigentes e amigos no campo da Escola Superior Agrária. O convívio da família academista foi também o momento de apresentar as equipas técnicas para a nova época que se aproxima, e os planos da Académica para recuperar a sua sede no centro histórico, e a continuação das negociações com o IP Santarém para relvar o campo de rugby da Escola Superior Agrária.

Entre as novidades da nova época destaca-se a criação da escola de guarda-redes. Depois da construção no ano passado de um campo de treino de guarda-redes, a Académica avança agora para a criação desta” escola de guarda-redes, aberta a crianças e jovens de todos os clubes”. Coordenada por Nuno Martins, a escola tem o “intuito de dar aptidões aos guarda-redes do presente e do futuro, com treinos específicos num campo adequado a este trabalho”, adianta o dirigente.

Também o departamento clínico do clube beneficiou de melhorias. “Após termos dotado o nosso posto clínico dos equipamentos adequados, reforçámos agora a equipa clínica com mais um fisioterapeuta, para dar resposta às necessidades recuperação de lesões dos nossos atletas”.

“Com apenas dois campos de futebol para 280 atletas, a Associação Académica de Santarém carece de um novo campo para poder prestar um serviço de maior qualidade nos treinos”, afirma António Torres.

Depois de a assembleia da ESAS ter chumbado, no ano passado, a primeira proposta de instalar um relvado sintético no campo de rugby, a Associação Académica não desistiu e já apresentou um novo projeto à Câmara de Santarém e ao Instituto Politécnico de Santarém.

“Agora, pretendemos fazer um relvado natural, que irá aumentar o espaço para treinos e permitirá conciliar a utilização para o futebol, com as atividades desenvolvidas pela Escola Superior Agrária, nomeadamente as atividades equestres.

Novo campo na Agrária em negociações

“Já fizemos duas ou três reuniões para procurarmos a melhor solução que permita à Escola Agrária manter o espaço para as suas atividades e, ao mesmo tempo, dotar este complexo desportivo de um novo relvado para os treinos e aberto a toda a comunidade scalabitana”, disse António Torres.

Recuperação da sede aguarda acordo com Misericórdia

Quanto ao projeto de recuperação da sede da Académica, António Torres diz que “continua em vigor o acordo entre a Académica, beneficiária do espaço, a Misericórdia de Santarém, proprietária do imóvel, e a Câmara de Santarém que já assumiu, publicamente, que irá assumir os custos das obras, mediante um contrato de arrendamento do edifício, que não terá custos nem para a Misericórdia de Santarém nem para a Académica”.

“Estamos agora a resolver as questões burocráticas, com a Misericórdia e a Câmara, e logo que estejam ultrapassadas iremos avançar com o projeto técnico”, disse o presidente da Académica de Santarém. “Vamos ter depois outro obstáculo que poderá demorar o processo, que é o parecer do Instituto de Gestão do Património, uma vez que a sede se encontra nas imediações da Igreja de S. Nicolau, monumento classificado”. Segundo o estudo prévio, a recuperação do edifício deverá custar cerca de 350 mil euros.

“Gostaria de poder anunciar, daqui a 6 meses, no próximo jantar de Natal da Associação Académica, que as obras na sede estão a avançar e que projeto para o novo relvado na Agrária também está encaminhada”, disse o presidente da Académica.

As novas equipas técnicas

A Associação Académica de Santarém apresentou em conferência de imprensa as equipas técnicas que estão a preparar a nova época. Leonel Madruga é o coordenador do departamento de futebol do clube.

A equipa de juniores, que no final da época desceu da 2ª divisão nacional para os distritais, passa a ter como treinador Pedro Natas, tendo como adjunto Fábio Bona que no ano passado treinou os sub13 infantis. “É uma forma de valorizarmos os jovens que colaboram no clube há muitos anos”, disse o presidente.

Rui Canavarro deixa a equipa júnior e passa a treinar os juvenis nesta época, mantendo Rui Carlos como adjunto e Nelson Vacas vai treinar a equipa B.

A equipa de iniciados A, que vai disputar o campeonato nacional em virtude de se ter sagrado campeã distrital, vai continuar a ser treinada por Fernando Santos, tendo como adjuntos Galhardo e Miguel Claro. Hugo Duarte treina a equipa B de iniciados, estando ainda em aberto a possibilidade de formar ainda uma equipa C de iniciados.

Fábio Bona é o treinador dos infantis sub13 A (futebol 9), André Rosa treina a equipa B.

Os infantis sub-12 passam a ter como treinador Cláudio Madruga, que terá como adjunto João Pereira que fica com a equipa B.

Tomás Galhardo assume o comando da equipa A de sub-11 benjamins; Ringo treina a equipa B.

Leonel Madruga vai continuar a treinar a equipa A dos sub-10 benjamins, tendo como adjunto Gonçalo Galvão com a equipa B.

Nos sub-9 traquinas, Rodrigo Silvério continua a ser o treinador da equipa A, tendo como adjunto João Amaral com a equipa B.

As Escolinhas, a porta de entrada na Académica para as crianças, vai continuar a ser uma grande aposta do clube. Joaquim Guerreiro é o novo coordenador das escolinhas e irá contar com o apoio de jogadores juvenis e juniores do clube, como Miguel Silva, Bernardo Colaço e Gonçalo Galvão.