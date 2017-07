Almeirim – Encontro nacional de escolas de ciclismo com 700 atletas

O encontro nacional de escolas de ciclismo realizou-se pelo 4.º ano consecutivo em Almeirim. As inscrições para esta prova máxima do ciclismo de formação atingiram este ano um novo máximo com mais de 700 atletas, entre pupilos, benjamins, iniciados, infantis e juvenis nas categorias de BTT e estrada.

“Um evento importantíssimo do ponto de vista desportivo e económico que só é possível concretizar pelo empenho e dedicação de muita gente”, comenta o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro.

A entrega dos troféus contou com as presenças Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, José Marques, técnico nacional e a figura de referencia nesta organização.

O presidente Pedro Ribeiro sublinha que “Almeirim tem uma excelente localização, dispõe de dois espaços fantásticos para provas de estrada e para o BTT, mas só isso não chegava para que esta prova fosse o que é. Gente, muita gente boa, motivada, organizada, dirigentes desportivos, voluntários, amigos e colaboradores da autarquia, com vontade de fazer mais e melhor tornam esta organização um exemplo nacional”.