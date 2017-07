Maior plataforma de produção de microalgas da Europa instala-se em Vila Franca

Esta quinta-feira é apresentada a maior plataforma integrada de produção de microalgas da Europa, que se irá instalar, nos próximos dias, na zona industrial da Solvay, no concelho de Vila Franca de Xira. A plataforma, denominada “Algatec – Eco Business Park”, é um projeto inovador de investigação e produção de microalgas, promovido pelo grupo A4F – Algae for Future (empresa portuguesa de bioengenharia) -, em parceria com a empresa LusoAmoreiras e o grupo Solvay. Prevê a produção de microalgas e de aquicultura, assim como o desenvolvimento de um cluster, integrando unidades de produção de microalgas entre si e várias unidades industriais presentes no concelho, numa lógica de economia circular. O investimento total é de 22 milhões de euros e prevê-se a criação de cerca de 100 novos postos de trabalho especializado.