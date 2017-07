Escola Agrária compra trator que anda e planta sozinho

A Escola Superior Agrária adquiriu um trator com sistema de balizamento e orientação eletrónica através de GPS que vai estar ao serviço dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TESP). Este equipamento foi adquirido ao abrigo de uma candidatura para Aquisição de Equipamentos para o Ensino Superior, através do Programa Operacional do Alentejo, e inclui ainda a aquisição de um corta mato e de um distribuidor centrífugo de adubo sólido com tecnologia VRT (aplicação a taxa variável).

Este trator faz um roteamento automático, através de linhas paralelas, retas ou curvas, do percurso que tem de percorrer num determinado terreno, deixando o espaçamento necessário de largura do trator. O distribuidor de adubo e semente tem uma balança, permite semear até uma largura de trabalho de 30 m e tem a possibilidade de distribuição diferenciada, conforme a informação dada por “pen”, depois da análise de solo e da leitura da condutividade elétrica. Esta “distribuição diferenciada” permite adubar quantidades diferentes numa mesma parcela, conforme as necessidades do solo e da cultura.