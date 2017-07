Rotary Clube de Santarém tem novo presidente

Luís Rodrigues é o novo presidente do Rotary Clube de Santarém. A cerimónia de tomada de posse do novo presidente teve lugar no passado dia 4, com o presidente cessante, Armando Rosa a passar o testemunho a Luís Rodrigues.

Mais um Ano Rotário terminou e outro teve início em 1 de Julho. No passado dia 4 de Julho teve lugar a cerimónia, chamada de Transmissão de Tarefas, que, no Movimento Rotário tem lugar todos os anos por esta altura e em todos os mais de 33 mil clubes que existem em todo o mundo. Neste movimento internacional de serviço, todos os cargos dirigentes terminam a 30 de Junho. Desde o Presidente Internacional, com sede em Chicago, até todos os diretores e governadores dos mais de 500 distritos rotários existentes em mais de 200 países, todos cedem os seus lugares aos novos sucessores.

Em Santarém, o Rotary Clube também teve a passagem de testemunho, com um jantar no Santarém Hotel onde, para além dos membros do próprio Clube, estiveram presentes convidados e representantes de doze clubes rotários de todo o País.

O presidente cessante, Armando Leal Rosa apresentou os pontos mais relevantes do seu ano, salientando o lançamento do Livro do Cinquentenário, a inauguração das instalações da sede do Clube e, por proposta do Clube, a atribuição pelo Município do nome do saudoso Rotário, José Manuel Cordeiro, a uma avenida da cidade.

Cumprindo os rituais próprios do movimento, foi então passado o testemunho para o novo presidente, Dr. Luís Miguel Soares Rodrigues, um profissional, economista com longa carreira nos CTT, onde foi quadro superior a nível nacional até este ano, tendo sido durante muitos anos responsável pela estrutura local de Santarém dos CTT.

Neste evento também foi passado o testemunho para o novo presidente do Rotaract Clube de Santarém , que passou a ser Marcelo Morgado, atual presidente da Junta de Freguesia da Moçarria. O Rotaract é um Clube de jovens até aos trinta anos, que é patrocinado pelo Rotary Clube de Santarém e que foi criado em 2016.

No final intervieram muitos dos presentes, elogiando o trabalho do presidente cessante e desejando felicidades ao presidente empossado.