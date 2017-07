CP faz descontos de 30% nas viagens para Santarém

Os Comboios de Portugal acompanham o projecto Verão In.Str… É um espanto! desde a primeira hora. Ao abrigo do protocolo assinado entre a Câmara de Santarém e a CP, quem viajar de comboio para Santarém, com origem em qualquer ponto do país, e durante o período de 21 de junho a 23 de setembro, beneficia de 30 % de desconto no preço do bilhete de ida e volta nos serviços Intercidades e Regional/InterRegional.

Para que o desconto seja aplicado, os viajantes têm de carimbar o bilhete de comboio no Posto de Turismo de Santarém. A ligação entre a estação de caminho-de-ferro e o centro da cidade é garantida pelo serviço de autocarros.