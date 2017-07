Aldeia de Dornes na final das 7 Maravilhas – Aldeias de Portugal

As aldeias de Dornes, no concelho de Ferreira do Zêzere, de Santa Clara-a-Velha (Odemira), são as duas primeiras finalistas do concurso 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias. O resultado da votação do público, durante a gala realizada este domingo à noite, ditou que estas fossem as duas primeiras aldeias finalistas.

A aldeia de Ferreira do Zêzere concorre na categoria de “aldeias ribeirinhas”. A aldeia de Escaroupim, em Salvaterra, também esteve nesta semifinal. A próxima gala a incluir aldeias da região é no dia 20 de agosto e inclui a aldeia Aldeia das Salinas da Fonte da Bica em Rio Maior.

A Declaração Oficial das 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias realiza-se a 3 de setembro no Piódão, em Arganil.

A atriz Patrícia André, “madrinha” da aldeia nesta eleição, e o presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, Jacinto Lopes, receberam a distinção de aldeia finalista