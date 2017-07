Estado de Sítio – Síria, uma antiquíssima civilização

Damasco, capital da Síria, é antiquíssima, fundada há cerca de 10.000 anos, então na antiga Assíria, um território bem mais vasto, do Nordeste africano à Ásia Menor, a abrir caminho ao Oriente onde hoje se encontram a Síria e o Iraque. Aqui aconteceram as primeiras tentativas de sedentarização da humanidade. Nesta mesma região, encruzilhada das rotas da seda, das especiarias, dos cruzados e dos peregrinos. Não admira ter sido tão cobiçada. Ocupada por Persas, Gregos e Romanos, aqui coabitaram culturas diversas. Aqui surgiram as primeiras aldeias associadas à agricultura, com técnicas hidráulicas bastante avançadas e se implantou pela primeira vez a cultura dos cereais, sua transformação e comercialização. A criação de animais veio por arrasto. Todo um conjunto de actividades que deixaram para trás a economia predadora dos caçadores-colectores. Esta viragem social foi de par com uma revolução do pensamento e do conhecimento. Devemos aos sumérios a raiz da civilização, ou seja, as mais antigas formas de escrita (cuneiforme, sobre tabuinhas de argila). Um Imenso legado. A língua d’Ebla, no Nordeste sírio, foi a mais antiga língua semítica do mundo. A contribuição do Médio Oriente incluiu ainda, para além da utilização da roda, a astronomia, o cálculo, o sistema de numeração sexagesimal, criado pela civilização suméria (Cf. uma hora, 60 minutos). Sumer, na região da antiga Mesopotâmia, atravessada pelo Tigre e o Eufrates, foi palco desses avanços científicos. Instalou-se uma outra visão do mundo, outros valores espirituais e culturais: o divino, o culto, os ritos funerários. Uma nova sociedade e cidades-Estado surgiram com um sistema político e administrativo organizado, tais como Mari, fundada em 2900 a.C., uma das primeiras civilizações urbanas. Espero que o seu emblemático palácio não tenha sido destruído pela barbárie, como aconteceu a Palmyre, a cidade oásis da Síria. Mas avancemos no tempo. As actuais ruínas da Síria estão na continuidade do esquartejamento e partilha que a Inglaterra e a França fizeram do Médio Oriente, do mar Negro ao Mediterrâneo, do mar Vermelho ao Oceano Índico. As duas potências europeias combinaram secretamente, durante a primeira grande guerra, a divisão da região em várias zonas. Foram os acordos Sikes-Picot de 1916, nome do parlamentar britânico e do ex-cônsul francês em Beirute que os congeminaram. Acordo que previa no pós-guerra o desmantelamento do Império otomano que abrangia desde 1299 um vasto território que se prolongava até aos Balcãs, à Península Arábica, à África do Norte e parte da Europa Central. Os Franceses ficaram com o Norte da actual Síria, a província de Mossul (Iraque) e, na zona costeira, com a administração directa do Líbano. À Inglaterra coube-lhe a administração do Koweit e um mandato sobre a Palestina, além da parcela equivalente à da actual Jordânia e da Mesopotâmia (actual Iraque, onde os Alemães tinham descoberto petróleo!). A despótica marcação de fronteiras arbitrárias sempre foi efectivamente uma especialidade ocidental, de acordo com as conveniências e interesses estratégicos. Basta recordar a Conferência de Berlim de 1884, em que Portugal participou. Nessa reunião de “notáveis”, já tinham partido a África aos bocados: para a Inglaterra uma boa parte da África Austral e, na costa ocidental, ficou acertada a divisão entre Portugal, Espanha e França. A Síria está hoje em ruínas. Será por se tratar do último Estado árabe laico, por definição incompatível com a prática da charia islâmica a impor as regras do Alcorão? A laicidade não é o forte do mundo árabe. Será que o ódio do Ocidente a Bashar Al Assad é devido ao facto de as minorias religiosas neste país beneficiarem dos mesmos direitos que a maioria muçulmana? Trump lamentou a falta de democracia no Irão. Onde é que ele afirmou isso? Foi na Arábia Saudita. Não podia ter escolhido melhor interlocutor, uma monarquia absoluta e teocrática! Esta referência ao Irão traz-nos à actualidade com o ultimato lançado pela Arábia Saudita ao Qatar que entretanto recusa a vassalagem das exigências impostas, em particular no que respeita o seu relacionamento com o Irão. Um ultimato com prazo agora a terminar.

António Branquinho Pequeno