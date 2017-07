Da Cidade Esquecida – Quem não quer ler, não quer saber

Quem não quer ler, não quer saber. Quem não quer saber, quer errar”, advertiu António Vieira, o “padre grande”, cujo descende de gente que habitou essa cidade esquecida, ou mal lembrada, de Santarém. Que quanto a ler não está nada mal no ranking luso. A última avaliação colocava-a ao lado da Póvoa-das-Mós, o que é algo lisonjeiro. Se em vez de uma capital de distrito fosse um ser humano estava em boa companhia. Cavaco Silva, Berlusconi, Trump, Jorge Jesus, Luís Filipe Vieira, José Rodrigues dos Santos, nunca leram os clássicos.E todos, à excepção do último, que imita Dan Brown com a mesma sandice, nem clássicos nem modernos. Como são todos muito piedosos, e usam disso, têm bons motivos para esta abstinência literária. O fundador técnico do cristianismo, S. Paulo, ensinou em Efeso como é importante ignorar a cultura instituída. Lá, exortou à aniquilação da ciência grega, iniciando essa tradição de queima de livros, perseguição a críticos, infiéis e relapsos. Teodósio I (380), o imperador romano que tornou obrigatória a nova religião, seguiu-o à letra acendendo óptimas fogueiras de livros e alfaias pagãs. S.Domingos, martelo dos hereges, ensinou a boa arte de queimar Albigenses e esticar pessoas na inquisição. Os franciscanos que seguiram Pizarro e Cortés, incitaram com excelente piedade ao extermínio dos livros de Maias e Aztecas. Os conquistadores cristãos dos mouros de Granada (séc.XVI), aqueceram-se ao fogo purificador dos livros de poesia, matemática, e astronomia árabes. Os nazis purificaram com judeus queimados os ares da europa. O fascismo luso, herdeiro da inquisição, usou com caridade da censura e do cavalo-marinho. Foi bom isto e espera-se para breve uma renovação destes métodos no mundo que se avizinha. Mesmo os terroristas de todos os credos, que nos querem levar com eles para o paraíso, tiveram um bom exemplo antigo em Sansão que levou com ele os filisteus. Ser culto ou bárbaro hoje é igual ao litro. Ler para quê se a internet existe e é vasta como o pecado? Em Santarém o espólio livresco de Braamcamp e outros, antigos e modernos, lembram a biblioteca do cardeal Cunha a quem chamavam as “onze mil virgens”, tão pouco ela havia sido manuseada. Feiras do livro, incentivos à leitura, e a maioria das livrarias, são coisas que mal lembram nessa cidade espantada pelo Verão, e às moscas. Nem constam dos programas eleitorais. De resto a maior parte do eleitorado, e dos políticos, irá morrer sem jamais ter pisado uma biblioteca. Ou entendido a luz única que os bons livros irradiam. A fragrância inefável daquele lugar. O antídoto que os livros são contra a ignorância, o erro e o fanatismo. O prazer da leitura. Tudo quanto Bertino Coelho Martins, o prestável bibliotecário santareno, e uma dúzia de felizes únicos sentiram lá, antes deste próximo regresso às trevas, e confusão de Babel, das cidades esquecidas.