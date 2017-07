Santarém – Arte mural nas paragens da Várzea

Há muito que as pinturas murais embelezam algumas paredes e edifícios na cidade, mas agora começam a ganhar terreno também nas freguesias rurais de Santarém. A dois passos da cidade, a União de Freguesias de Romeira e Várzea tomou a iniciativa de encomendar a pintura artística de paragens de autocarro e depósitos de água. A obra está a ser feita pelo jovem artista scalabitano Francisco Camilo. A primeira paragem de autocarro, no Cortelo, ficou concluída na passada quinta-feira e logo no dia seguinte o artista completou a pintura da segunda paragem, no Outeiro da Várzea. Serão ainda pintadas outras duas paragens e ainda o depósito de água no Cortelo, segundo nos disse Artur Colaço, o presidente da União das freguesias de Romeira e Várzea. “As reações da população e dos visitantes não podiam ser melhores”, afirma o autarca, sublinhando ter o patrocínio de uma empresa de tintas para este projeto..

Também na cidade, as pinturas murais ganharam espaço esta semana, com o projeto pintura de armários da EDP,por alunos da Escola Superior de Educação de Santarém. Segunda-feira, começou a tomar forma o projeto de “Pintura de Armários EDP”, realizada em parceria com a ESES, no âmbito do Encontro de Artes Plásticas e Multimédia.

A 6.ª edição do ETRA – Encontro de Artes Plásticas e Multimédia, promovida pelo curso de Artes Plásticas e Multimédia da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém, abriu no dia 3. No centro histórico de Santarém, artistas pintaram caixas da EDP, contando ainda com intervenções no chão da Praça Sá da Bandeira e com a abertura no Complexo Andaluz da exposição da obra do escultor Ilie Duta, estudante romeno em mobilidade Erasmus.

A exposição da ETRA mostra o trabalho que se desenvolve durante o curso e pretende promover a inserção profissional de estudantes finalistas e ex-estudantes, através da divulgação dos seus trabalhos. O Encontro termina dia 11, na Tertúlia do IPSantarém, com a apresentação de projetos artísticos, das 9h30 às 17h00.