Espuma dos dias – Regresso ao Paraíso

O título da crónica é de um livro do grande, mesmo grande, do poeta e não só, Teixeira de Pascoaes. Faço-o porque não encontro melhor forma de expressar o meu júbilo de voltar às páginas deste jornal após semanas de silêncio em virtude de sequelas de operação cujo final não foi feliz. A remissão do desajuste ainda demorará tempo que não perdido (obrigado Senhor Proust pela boleia), no entanto, julgo ultrapassado o período onde estive no fio da navalha com as Parcas a observar gulosamente. Emergi.

Emergi no pleno de razão animada pelo desejo de continuar a expressar ideias, pensamentos, a comentar acontecimentos e respectivos fautores sem receio de desagradar a gregos e troianos, não me esquecendo dos espartanos sem eles a história fica coxa tal como se encontra o Ministro Azeredo Lopes a comentar o roubo de armas em Tancos. A par dos êxitos de Ministro Centeno para desespero dos medíocres tenores da oposição, do céu veio enxofre e fogo infernal a calcinar pessoas e bens deixando em apuros a Ministra da voz ciciada, Constança se chama, a qual demonstrou pouca firmeza nas respostas dadas, daí poderá emparceirar com Azeredo Lopes numa futura remodelação governamental. O episódio de Tancos só tem lógica nos filmes de acção a retratarem golpes de audácia. O infeliz Passos Coelho profere declarações inaceitáveis, de qualquer maneira o tremendo deslize tem tido um tratamento da comunicação social claramente desajustado em contrapartida ao dado à Ministra da Administração Interna claramente favorecida, a provar a competência da máquina socialista ao contrário do antigo compressor laranja.

Os drones estão na berlinda porque se atravessam à frente dos aviões, a irresponsabilidade pode causar uma tragédia de proporções inimagináveis no seio da capital, não sei qual é a o meio de descobrir os autores das tristes façanhas, aumentar a moldura penal talvez faça pensar duas vezes os estúpidos brincalhões.

De relevo, ficam fora desta crónica o pós ter estado nas profundezas, dessa estada guardo péssimas recordações, sem lamúrias espúrias seria ingrato se esquecesse os cuidados que o Joaquim Duarte e Albertino Antunes demonstraram durante o período agudo. Alguns leitores telefonaram-me por terem lido a nota do Joaquim Duarte a dar conta do sucedido. Para os dois a viva expressão ridentes agradecimentos.

Ps. Por prescrição médica vou continuar no regime da lei abstinência. As crónicas gastronómicas e vínicas terão de esperar.

Armando Fernandes