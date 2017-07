Dias aziagos

Portugal confronta-se com uma sequência nefasta de eventos inusitados e perturbadores. Evitando discorrer, novamente, sobre os aziagos incêndios, abordo a subtracção de armamento do paiol de Tancos. No entanto, não venho para este espaço exigir que se dê uso à guilhotina política e que cabeças se desalojem do corpo mediante corte cerce, porque, uma vez mais, preciso de informação certa e pormenorizada para formar uma opinião acerca de contingentes responsabilidades políticas, civis ou até criminais. Contudo, em face do recente comunicado do Primeiro-Ministro, explicando que se encontra a fruir do ensolarado descanso estival, mas que está contactável, interrogo-me sobre a natureza desse acto. No meu modesto entender, este desaparecimento é gravíssimo e perigoso; porém, mesmo ao som do bulício militar, não carece de uma presença simbólica e contínua do Chefe de Governo. Assim, o que motiva tal justificação? Só pode decorrer do acoitamento de que a ausência de António Costa, apesar de relativamente admissível, se encobre num véu diáfano de inconveniência; e de que a conduta ideal seria a congruente suspensão ou interrupção das suas férias! Todavia, somando ao desassossego que emerge do desconhecimento do paradeiro destes apetrechos de guerra, o que mais me inquieta se manifesta na intelecção de que as Forças Armadas, presumivelmente, estão privadas de suficientes recursos para proteger os seus arsenais. Ora, operando outra adição de factos palpitantes, concluo que nem os soldados mavórcios, nem os soldados da paz gozam das condições mínimas para o desempenho das suas funções. Isto é triste, bombástico (como diria o meu amigo João Paulo Bioucas) e faz tremer a minha confiança em instituições essenciais para a nossa protecção…

João Salvador Fernandes