Aldeia Avieira do Escaropim pré-finalista do concurso “7 Maravilhas de Portugal” (fotogaleria)

Escolhida entre mais de três centenas e meia de candidaturas, a aldeia do Escaroupim é pré-finalista do Concurso “7 Maravilhas de Portugal – Aldeias” e agora precisa do apoio de todos para conseguir chegar à final.

A Gala “7 Maravilhas de Portugal” dedicada à categoria Aldeias Ribeirinhas, na qual concorre o Escaroupim, acontece no dia 9 de Julho, pelas 21horas, na RTP1.

Segundo o Município de Salvaterra de Magos, que teve a iniciativa da candaidatura, nesse dia será lançado um contacto telefónico para o qual o público poderá ligar para votar na aldeia do Escaroupim. A votação irá decorrer apenas durante a Gala. A nota do Município de Salvaterra de Magos faz um apelo ao voto: “Se observar as imagens da aldeia do Escaroupim que lhe enviamos em anexo, certamente votará nesta aldeia como uma das 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias”.