Natação – Um “mês de ouro” para o Clube de Rio Maior

Junho foi um mês “de ouro” para os nadadores do CNRM que estiveram em destaque na totalidade das provas em que participaram, quer em representação do Clube quer integrando as Seleções Nacionais Juniores.

O mês iniciou-se com a participação de Mafalda Rosa, Cátia Agostinho e Tiago Campos no XXXIII Meeting Internacional do Porto, as primeiras em representação da Seleção Distrital e o nadador na Seleção Nacional Júnior. Tiago Campos realizou excelentes performances e estabeleceu recordes pessoais, Mafalda Rosa bateu o recorde distrital dos 400 e dos 800 livres e Cátia Agostinho o recorde distrital dos 200 bruços.

No dia 11 de junho foi a vez dos cadetes Guilherme Gaboleiro e Ricardo Gaboleiro representarem a Seleção Distrital no Torneio do Futuro em Santa Marta de Penaguião e onde estiveram em destaque. Ricardo Gaboleiro alcançou o 1º lugar nos 100 livres, 200 estilos e 4×50 livres e Guilherme Gaboleiro nos 50 e 100 mariposa. Também no dia 11 de junho foi o dia para a nadadora Beatriz Carvalho se colocar em 1º lugar no 5º Circuito de Águas Abertas do Alentejo.

No dia 18 de junho, Mafalda Rosa, integrando a Seleção Nacional Júnior, participou nos 5Km do Open de Espanha de Águas Abertas que se realizou na Lago Banyoles, na Catalunha. A atleta riomaiorense realizou uma prova exemplar, terminando em 4º lugar, nesta que constituiu a sua 1ª prova internacional. Por cá, no mesmo dia, no Torneio Inter-Regional Especialista, em que participaram 340 atletas, o CNRM arrecadou 5 medalhas, todas elas no feminino: Carina Alves (inf) foi ouro nas costas e nos livres, Cátia Agostinho (juv) ouro na mariposa e prata nos bruços e Beatriz Leal (sen) foi prata nos livres.

No domingo, dia 19, em Santarém, no VI Torneio do Circuito de Cadetes, nadadores do CNRM mais uma vez em destaque: Guilherme Gaboleiro fez a 1ª Melhor Performance Masculina 05 nos 400 Livres; Ricardo Gaboleiro foi a 2ª Melhor Performance Masculina 05 nos 400 Livres e Eduardo Binyas foi a 1ª Melhor Performance Masculina 06 nos 200 Livres.

No dia 24 de junho, no Parque Urbano de Albarquel, em Setúbal, no âmbito da FINA Water Mass Swimming World Series, na prova aberta de 1500m, entre 40 participantes, as nadadoras Beatriz Dias (sen) e Beatriz Carvalho (juv) ficaram em 4º e 5º lugares, respectivamente, “a um passo” do pódio.

Finalmente, de dia 30 de junho a 2 de Julho, em Rio Maior nos Campeonatos Distritais de Verão de Infantis, Juvenis e Absolutos, o CNRM, com 22 nadadores, alcançou o 2º lugar no Top-Medalheiro com 48 medalhas – 19 de ouro, 18 de prata e 11 de bronze a que se juntaram vários tac’s e recordes distritais.