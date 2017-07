Futsal – Vitória Clube de Santarém vence torneio das Festas Sanjoaninas nos Açores

São as primeiras conquistas de sempre do Vitória Clube de Santarém em território insular! As equipas vitorianas de infantis e veteranos de futsal deslocaram-se à Ilha Terceira (Açores) para conquistar o 1.º Torneio das Festas Sanjoaninas, organizado pelo Sport Clube Barbarense, culminando em beleza a primeira operação de sempre do clube em solo açoriano.

Em infantis, percurso 100% vitorioso, com triunfos por 6-1 e 7-2 diante dos anfitriões do SC Barbarense, e por 4-1 e 5-1 diante da Academia do Sporting de Vila Real, tendo os campeões distritais da AF Santarém deixado excelente imagem da qualidade do futsal de formação do clube e do distrito. Para a história, fica o primeiro golo de sempre do clube nos Açores, da autoria de Duarte Nunes (5 tentos no total), tendo os restantes remates certeiros cabido a Xavi Malpique (7), Zé Miguel (3), João Silva (3), Afonso Leão (3) e ao ainda traquina Bernardo Piedade (1).

Já em veteranos, o Vitória iniciou a sua participação com um empate (3-3) diante de uma equipa composta por elementos que frequentaram o Curso Nível II de Futsal em Angra do Heroísmo, tendo posteriormente vencido o SC Barbarense por 7-4. Os golos foram rubricados por Rodrigo Piedade (4), Sérgio Fernandes (3), Pedro Guedes, Ricardo Ferreira e João Pimenta.

O clube escalabitano deixa um agradecimento especial ao SC Barbarense, na pessoa de Paulo Bernardo e da sua equipa, pela fantástica e enriquecedora experiência proporcionada e pelas tremendas hospitalidade, disponibilidade e amizade com que acolheram o Vitória Clube de Santarém nesta aventura inesquecível, considerando ter sido uma honra e um privilégio representar o concelho de Santarém e o clube, pela primeira vez, no arquipélago dos Açores.