Futebol – Académica de Santarém em 3.º lugar na Copa do Guadiana

A equipa de sub-8 da Associação Académica de Santarém ficou em terceiro lugar na Copa do Guadiana, o maior torneio Ibérico de futebol de formação, que decorreu entre 27 e 30 de Junho em Vila Real de Santo António, no Algarve.

O escalabitano Leonardo Rodrigues foi o melhor marcador do torneio. Alinharam pela equipa: Guilherme Ribeiro, Miguel Monsanto, Diogo Pires, João Feijão, Pedro Vieira, Simão Lima, Manuel Modesto, Leonardo Rodrigues e Rogério Cigre.

Na competição esteve também a equipa de sub-11 do Soccer Scalabis, de Santarém, tendo ficado em segundo lugar no Grupo A, após vitórias por 4-1 com o Paio Pires, 8-0 perante a Casa do Benfica de Tavira e uma derrota por 5-1 diante do SL Benfica.

Nos oitavos de final foi eliminada pelo Málaga por 11-0. Málaga que viria a vencer o torneio ao derrotar na final o Benfica por 4-1.