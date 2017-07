CN Torres Novas em 3.º lugar na Taça de Portugal de Triatlo

A 6.ª edição do Triatlo de “Esposende Um Privilegio da Natureza” contou com realização de mais uma etapa do Campeonato Nacional de Triatlo Joveme de uma etapa da Taça de Portugal, que foi simultaneamente a prova única do Campeonato Nacional de Triatlo para Cadetes e Juniores.

Ricardo Batista alcançou o seu melhor resultado de sempre numa prova de triatlo a nível nacional, o 2.º lugar Absoluto, apenas atrás do Campeão Europeu de Triatlo em Juniores, Vasco Vilaça do Benfica, e sagrou-se Campeão Nacional de Triatlo em Cadetes. José Pwedro Vieira alcançou também um excelente resultado, ao concluir esta prova no 8.º lugar Absoluto, e a sagrar-se Vice-campeão Nacional de Triatlo em Cadetes, o mesmo título obtido por Carolina Serra no escalão de Juniores, fruto do excelente 7.º lugar Absoluto obtido na competição feminina.

Por equipas, no setor masculino, o Triatlo do Clube de natação de Torres Novas conquistou com 3 atletas Cadetes, um brilhante 3.º lugar nesta esta etapa da Taça de Portugal de Triatlo,