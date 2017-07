Anúncio da Renova censurado em Paris

O anúncio da Renova ao novo papel higiénico “Magic” foi censurado no Metro de Paris, pelo seu conteúdo ter sido considerado “chocante”.

“C’est magic pour mon corps” é a frase da nova campanha publicitária que estará no ar até ao final do ano, em França, recorrendo a um corpo escultural tatuado. Vanity Fair, Le Figaro e Wall Paper são alguns dos meios eleitos para comunicar a nova gama Renova Magic.

A campanha Renova foi desenvolvida pela marca in-house, com vídeo e fotografias de François Rousseau. E não podia estar a correr melhor à Renova, apesar da censura dos responsáveis do metro parisiense, umas “florzinhas de cheiro” que ficaram chocados com as palavras “prazer sexual” inscritas no anúncio ao novo papel da Renova.

Notícias destas também ajudam.