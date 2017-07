Almeirim venceu Jogos Mais Lezíria

Os Jogos Mais Lezíria tiveram lugar no passado dia 29, no complexo aquático de Almeirim, pelas 18h30. Um desafio composto por seis rondas, cada uma com um jogo diferente a completar pelas nove equipas participantes: Santarém, Almeirim, Alpiarça, Golegã, Benavente, Azambuja, Rio Maior, Coruche e a Comunidade Intermunicipal da Leziria do Tejo (CIMLT) Para a história da edição de 2017 dos Jogos Mais Lezíria fica o 1º lugar conquistado pela equipa da Câmara Municipal de Almeirim, o 2º lugar alcançado pela equipa da Câmara Municipal de Rio Maior e em 3º lugar ficou a equipa da Camara Municipal de Alpiarça.