Testemunhas de Jeová reunidas em congresso no Cnema em Santarém

As Testemunhas de Jeová vão ter o seu congresso de 2017, sob o lema “Não desista”, a ter lugar em Santarém no CNEMA entre os dias 7 e 9 de Julho. Segundo a nota da organização, a entrada no evento é gratuita e não são feitas coletas de dinheiro. No ano passado, mais de seis mil pessoas estiveram reunidas em Santarém, e no mundo inteiro ultrapassaram os treze milhões de pessoas. Este ano ainda são esperadas mais pessoas presentes. O programa é dividido em 52 partes e vai ser apresentado na forma de discursos, entrevistas e vídeos curtos. Será apresentado um filme sobre o tema “Lembre-se da Mulher de Ló” que será exibido em três partes na tarde de cada um dos dias do congresso. Assim como nos anos anteriores, as Testemunhas de Jeová estão a distribuir um convite especial a todos na comunidade para assistir ao congresso. Paulo Samuel Agostinho Madureira comenta: “Os problemas que passamos podem tirar-nos a paz e alguns até pensam em desistir. O congresso deste ano vai ajudar não só a quem é Testemunha de Jeová mas também a todos os presentes. O programa promete dar-nos forças para continuar a perseverar e para lidar com os problemas da melhor forma possível”.