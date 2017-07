Santarém – Arraial anima Quinta das Trigosas

O 2.º Arraial da Quinta das Trigosas vai ter lugar no sábado, dia 8, no “Largo das Festas”. Vai haver bifanas, hambúrgueres, sardinha assada, caracóis, animação para as crianças, música ao vivo com o artista convidado Rui Cardoso, a participação do grupo etnográfico da Portela das Padeiras por volta das 20h00/20h30, quermesse e outras surpresas. A festa é organizada pela Associação de Moradores da Quinta das Trigosas.