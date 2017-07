Perofilho com fim de semana de festa rija

Organizadas pelo Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural de Perofilho, as tradicionais festas em honra de São Francisco de Assis começam nesta sexta-feira, 7 de junho. A inauguração está marcada para as 12h30, seguindo-se o almoço com uma sardinhada. Ao final da tarde, irá abrir a quermesse, e pelas 20h00 inicia-se o serviço dos jantares. A animação a sério começa às 21h00 com uma picaria ribatejana. Segue-se às 22h30 a atuação do grupo musical AF. E a festa vai continuar, sempre muito animada, à 1h00, no Bar dos Shots com o DJ Kaya.

Sábado, dia 8, após a abertura do recinto, ao meio-dia, irá iniciar-se o serviço de almoços às 13h00, e à tarde haverá quermesse e uma tarde de animação infantil com insufláveis e pinturas faciais. A partir das 20h00 inicia-se o serviço de jantares.

O grande espetáculo das festas deste ano em Perofilho vai lugar nesta noite de sábado, com a conhecida banda Omega, que sobe ao palco às 22h30. Após o espetáculo, a animação vai prosseguir no Bar dos Shots com o DJ MIKEDIP.

Domingo, dia 9, a abertura deste último dia de festa terá lugar ao meio-dia, seguindo-se o às 13h00 o início do serviço de almoços e às 15h00 reabre a quermesse. O programa religioso desta festa em honra de São francisco de Assis tem lugar neste domingo à tarde, com uma missa marcada para a rotunda da urbanização as 17h00, seguindo depois a procissão até á sede do Grupo desportivo e recreativo e cultural de Perofilho.

Destaque no programa de domingo para a Grande Noite de Fados, que vai ter lugar às 20h00, com as atuações dos fadistas António Pinto Bastos, Célia Leiria e Guilherme Frazão. O espetáculo será apresentado por Raúl Caldeira, conhecido declamador de poesia, e as inscrições para os jantares (frango assado) devem ser feitas na sede do GDRC de Perofilho ou pelo telefone 243490231.

Para o encerramento das festas, irá haver sardinhada assada e espetáculo de fogo de artifício, a partir das 00h30.

O Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural de Perofilho foi fundado há 35 anos, mas já em 1954 houve a realização de uma festa, como prova a existência de um cartaz guardado pelo GDRC de Perofilho.

Neste momento a associação de Perofilho conta com 260 sócios e o principal objetivo da direção é proporcionar convívio e bem-estar na comunidade.