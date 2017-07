Azóia de Cima em festa

Azóia de Cima está em festa com o seu Festival do Marisco. Que já vai na 12ª edição e sempre em crescendo em número de pessoas, música, acepipes do mar e hospitalidade. A história laboriosa da localidade perde-se no tempo e os escritos não abundam. O bispo D. Julião, na Idade Média, sabedor das qualidades deste povo, concedeu-lhe Carta de Foral. Se as obrigações para com o reino aumentaram, a proteção e a honra concedidas terão sido a moeda de troca. Mas o povoado já existia muito antes da fundação de Portugal, devida ao monarca D. Afonso Henriques. Imagine-se um clã fugindo das hostes bárbaras, a acoitarem-se no alto do monte que encima a aldeia e de onde se avista uma área formidável. Estratégia fina em termos de defesa e de sobrevivência: no sopé serpenteava um rio de águas límpidas, os terrenos circundantes eram férteis, havia grutas para esconderijos e do arvoredo retirar-se-ia a lenha para o lume e os troncos para o casario. Aguentaram as investidas das hostes árabes, que nos invadiriam séculos depois, como serviram também de Quartel General às tropas de Napoleão, que nos humilharam em 1800. Na única casa solarenga instalaram-se os franceses e da igrejinha fizeram a cavalariça. E roubaram e esventraram os valentes da Azóia que lhes fizeram frente, antes que fossem expulsos, os malandros! A aldeia, governada anos a fio por um Regedor, foi a votos livres com a Liberdade de Abril, que saudaram calorosamente, elegendo uma Junta de Freguesia, cujos autarcas dignificaram a terra afincadamente. Os habitantes de Azóia sempre se prestaram à labuta: foram albardeiros, ferradores, sapateiros, mestres de lagar, moleiros, agricultores, pedreiros, comerciantes. Transmissão mourisca, do calcário obtiveram a cal, produzida no lugarejo do Alto dos Fornos. E todo o casario ostenta o branco da caiação, como identidade secular. Enfim, a Azóia de Cima tem a associação AMICAIOZA, cuja direção e amigos trabalham afincadamente para vos receber condignamente. Vá ao Festival do Marisco e entre na festa, sentindo que será mais um Amigo!

Arnaldo Vasques