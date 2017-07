Assaltantes do paiol não leram o aviso

Já lá vão 69 anos que este aviso, inscrito em pedra para durar, foi colocado no muro do Regimento de Infantaria nº 9. A advertência é radical e bem legível para quem tivesse intenções menos boas: “As sentinelas dos terrenos do Paiol farão fogo sobre quem tentar escalar os muros”. Já a gravação do ano de 1948 na pedra, é preciosismo de que não descortinamos a razão. Serve-nos agora, para datar o modo como antes se avisavam os atrevidos que sonhassem roubar um paiol de armas. Disparava-se primeiro e perguntava-se depois.

Outros tempos, em que ainda não havia video-vigilância que se pudesse avariar, pela razão singela de nem sequer ter sido ainda inventada; nem os soldados de sentinela teriam as armas descarregadas, como parece ser agora o caso.