Editorial – O adeus às armas em Tancos

Adeus às Armas é título de livro – aliás, romance soberbo do nobelizado Ernest Hemingway – que nos ajuda a ilustrar aqui a estranheza do que aconteceu no campo militar de Tancos. E estranho é mesmo o mínimo que podemos dizer sobre este roubo de armas de um paiol do Exército. A seu tempo, a investigação em curso acabará por esclarecer o que aconteceu. Mesmo se as armas surripiadas já não forem encontradas, que é o que temos por mais certo. Que uma acção ousada como esta terá que ter tido mão profissional, de gente que raramente deixa pontas soltas, o que mais dificultará as investigações. Suspeita-se que este roubo, pelo conjunto do material militar levado, estará ligado ao tráfico de armas internacional. Como também se suspeita que terá tido colaboração interna. Portanto, não é coisa de meninos que decidiram levar uns recuerdos militares para casa. A gravidade do caso, que foi notícia internacional, e que se passou aqui à nossa porta, no coração do Ribatejo, exige sérias explicações dos responsáveis do Exército. Porque não é razoável admitir-se sequer a possibilidade de roubo de armas a quem tem o monopólio do seu uso e guarda. Mas o sucedido exige também explicações políticas. A gravidade do caso – é de armas que se trata – requer tratamento sério. Também nas explicações a serem dadas. Tanto cá dentro como lá fora, uma vez que a credibilidade militar do país acaba por ser atingida. E se as declarações avulsas do ministro da Defesa pouco ajudam – aliás, que quis ele dizer com a assunção de responsabilidades políticas se depois não retirou consequência nenhuma? –, também as declarações incendiárias da oposição, sempre pronta a cavalgar as desgraças, são um triste espectáculo, que nada adianta. Ainda por cima vindas de Passos Coelho e de Cristas, responsáveis directos pelos maiores cortes de despesa na administração pública, e também nas forças armadas, ocorrida no anterior governo. A memória é curta, mas parece desaforo a mais o tom com que agora reclamam responsabilidades políticas ao actual governo, ainda antes de se apurar o sucedido. Como disse o Presidente da República – que surpreendeu positivamente com a iniciativa de visitar Tancos – é preciso investigar este caso até às últimas consequências, doa a quem doer. Não podemos estar mais de acordo. Facto incontronável, porém, é que o prestígio militar, já duramente atingido por este inadmissível roubo de armas, acabou de levar mais um abanão com a detenção, já no princípio da semana, de 12 altos responsáveis da Força Aérea portuguesa (entre eles um major-general) acusados de corrupção. Milhares de euros desviados em sobrefacturação no fornecimento das cantinas militares. E se é verdade que não podemos comparar a gravidade de um roubo de armas, que podem vir a ser usadas por terroristas ou em palcos de guerra, com a sobrefacturação do rancho militar para compor o pré de oficiais corruptos, um caso como o outro tinge igualmente, aos olhos dos portugueses, a honra das Forças Armadas.

EFEMÉRIDE – Portugal aboliu a pena de morte há 150 anos. Um país pobre, violento e iletrado, como era então Portugal, conseguiu ser pioneiro, mesmo no quadro das nações europeias mais avançadas. Reinava cá D. Luís I, monarca moderado e antepenúltimo de Portugal. O humanismo dos legisladores de 1867 mereceu então o elogio de Victor Hugo, em artigo assinado e publicado no “Diário de Notícias”. Voltou a merecê-lo agora, já em mensagem vídeo, de Robert Badinter, o ministro de François Mitterrand que aboliu a pena de morte em França em 1981. Veja-se a diferença, 126 anos não é coisa pouca. E o facto a lamentar é que ainda há hoje 94 países que mantém a condenação à morte na lei.

Joaquim Duarte