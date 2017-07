Coruche – Pedro Nuno Santos aponta Francisco Oliveira como “autarca modelo e candidato com perfil ideal”

O desenvolvimento económico, a criação de emprego e a fixação de jovens são os pilares principais da estratégia do candidato socialista à Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, que contou com a participação de Pedro Nuno Santos na apresentação da candidatura no domingo passado.

Experiência, competência e proximidade – estas as caraterísticas que, segundo o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, definem o perfil ideal de um candidato e que se encontram reunidas em Francisco Oliveira.

Nuno Santos Pereira falava na apresentação da candidatura à Câmara de Coruche do socialista Francisco Oliveira, que reuniu centenas de pessoas ao final da tarde de domingo, entre as quais o presidente da Federação Distrital do PS António Gameiro, o deputado socialista Hugo Costa, o mandatário da candidatura José Coelho, o ex-presidente Dionísio Mendes, entre muitos outros.

Pedro Nuno Santos apresentou Francisco Oliveira como “autarca modelo, pois reúne as três caraterísticas que definem o perfil de um candidato ideal – conta com uma grande experiência que inspira confiança e segurança à população; deu provas de competência para resolver os problemas e com celeridade; e trabalha na proximidade com as pessoas, sabe ouvir a população”.

Pedro Nuno Santos falou dos desafios que se colocam aos municípios do interior do país, destacando o problema do envelhecimento populacional, que exige capacidade de fixar jovens e diversificar a economia”. E de novo apontou o trabalho que vem sendo desenvolvido em Coruche como um “exemplo de uma autarquia que conhece estes desafios e sabe o que é preciso fazer para os vencer, como prova a captação de investimentos que já permitiu quase completar a zona industrial de Monte da Barca, e que vai agora continuar com o investimento na nova zona de desenvolvimento empresarial”.

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares salientou igualmente a política fiscal da autarquia de Coruche, com um regime de redução de IMI e de derrama, sendo também das autarquias da região que maior percentagem de IRS devolve às famílias. Outros indicadores de “boa gestão”, apontados por Pedro Nuno Santos, são o prazo médio de pagamentos a fornecedores de 19 dias, que colocam a autarquia em melhores condições de negociação com os fornecedores.

Realçou igualmente os investimentos realizados na melhoria das condições de vida das populações, em áreas fundamentais como a educação, com a requalificação do parque escolar e a atribuição de bolsas de estudo para que os estudantes do concelho possam prosseguir os seus estudos independentemente das suas condições económicas, bem como a comparticipação de 50% das mensalidades nas creches, fornecimento de refeições e transportes escolares, entre outros apoios. “Como exemplo de boa governação socialista, a Câmara de Coruche não esquece os mais velhos, facilitando-lhes, entre outros apoios, o Cartão Sénior mais saúde”, declarou Pedro Nuno Santos.

“É preciso continuar o trabalho iniciado em 2013”, disse o candidato Francisco Oliveira, salientando que “mais de 80% das propostas do programa eleitoral apresentado há 4 anos encontram-se cumpridas”.

O candidato socialista atribui prioridade ao desenvolvimento económico do concelho, tendo salientado que o projeto da nova área empresarial, para o qual este executivo adquiriu 47 hectares em Monte da Barca, vai estar em condições de poder iniciar a obra no final deste ano. O candidato deu conta da preocupação em “estar próximo das empresas, das IPSS, das associações, em melhorar as políticas de apoio social às famílias, com a atribuição de incentivos à natalidade, para ajudar a fixar famílias jovens no concelho”. Salientou igualmente o programa de reabilitação do centro histórico que vai mobilizar investimentos de 5 milhões de euros, com apoios comunitários.