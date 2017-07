Incêndios em Abrantes e Tomar com vários feridos

Um incêndio na freguesia do Tramagal, concelho de Abrantes, que deflagrou pelas 12h00 desta segunda-feira, dia 3, e que ainda está a ser combatido por 171 operacionais, apoiados no terreno por meios terrestres e aéreo, fez sete feridos, dois deles em estado grave, que foram transportados para o hospital de Abrantes e já depois para unidades de queimados em Lisboa e Porto

Em declarações à agência Lusa, a presidente da Câmara, Maria do Céu Albuquerque, revelou que cinco elementos de uma equipa de sapadores da AFOCELCA ficaram feridos, dois deles com gravidade, neste incêndio na zona de Crucifixo, freguesia do Tramagal. Além destes cinco funcionários feridos, há ainda registo de mais dois bombeiros, adiantou à TVI24 fonte do Centro Hospitalar do Médio Tejo.

A AFOCELCA, um Agrupamento Complementar de Empresas, foi criada em 2002 pela união de esforços entre as empresas Aliança Florestal (Grupo Portucel-Soporcel), Celbi (Stora-Enso), e Silvicaima (Caima), mantendo-se atualmente do grupo The Navigator Company e do grupo ALTRI.

De salientar que há ainda registo de, pelo menos, mais um incêndio de grandes proporções no distrito, mais concretamente na localidade de Portela, em Tomar, que já provocou um ferido e obrigou ao corte de duas estradas nacionais.