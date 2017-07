Santarém – ACES Lezíria abre Consulta Intensiva de Cessação Tabágica

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Leziria já tem em pleno funcionamento a Consulta Intensiva de Cessação Tabágica. Esta consulta tem como finalidade a diminuição do consumo de tabaco, na população do concelho de Santarém e a consequente diminuição à exposição por fumo ambiental do tabaco.

A consulta decorre nas instalações do Centro de Diagnóstico Pulmonar, na Avenida José Saramago, n.º1, em Santarém, no seguinte horário: 2ª e 6ª feiras das 09h00 às 13h00; 4ª feira das 14h00 às 18h00.

A 1ª consulta pode ser marcada por qualquer fumador, por qualquer meio ao dispor (presencialmente, via telefone, fax ou email); por referenciação interna ou externa, de qualquer grupo profissional, através dos meios disponíveis.

As consultas seguintes são sempre marcadas pelo médico, no fim da consulta.

Os destinatários destas consultas são os utentes inscritos nas Unidades de Saúde, com idade igual ou superior a 15 anos e fumadores, sendo que os critérios de referenciação, nesta fase, são os seguintes: Fumadores com patologias relacionadas com o tabaco; Fumadores com cardiopatia isquémica, arritmias cardíacas ou hipertensão arterial não controlada; Fumadores portadores de outras doenças respiratórias (asma…); Fumadoras grávidas ou em período de amamentação; Fumadores adolescentes; Fumador que consuma vinte ou mais cigarros; Fumador que consuma o primeiro cigarro nos 30 minutos após acordar; Qualquer fumador que pretenda a cessação tabágica.

Com a criação desta consulta, pretende o Agrupamento de Centros de Saúde criar “todas as condições para poder responder de forma eficaz a uma das maiores necessidades dos utentes”.

Os contactos a utilizar para marcação de consultas: Centro de Diagnóstico Pulmonar, Avenida José Saramago, n.º1; 2005-143 Santarém; Telefone: 243 324 967; Fax: 243 324 064; Correio eletrónico: cdp.str.ctabagica@arslvt.min-saude.pt