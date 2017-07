Nova Feira no Cnema em Santarém – Tecfresh’17 Feira Tecnológica para Frutas e Hortícolas

A Tecfresh’17 – Feira Tecnológica para Frutas e Hortícolas, evento que se realiza pela primeira vez, decorre no Centro Nacional de Exposições, em Santarém, de 16 a 18 de Novembro de 2017 e pretende ser um ponto de encontro entre profissionais do sector.

A Tecfresh/17 tem como intuito ser uma ponte para estabelecer relações comerciais entre empresas, discutir negócios e uma forma de apresentar as novidades relacionadas com este mercado.

Orientada para profissionais, a Tecfresh’17 visa concentrar empresas, instituições e associações, com produtos e serviços destinados a este tipo de mercado. Representa uma oportunidade para as empresas e demais organizações partilharem com os seus actuais e potenciais clientes os produtos e serviços de que dispõem, sendo um centro de negócios por excelência.

Paralelamente, vão decorrer conferências e seminários para que agricultores, fruticultores e horticultores, entre outros, possam relatar experiências, debater ideias ou participar em acções de formação sobre a sua atividade diária.

A Tecfresh’17 tem como público alvo profissionais como Agricultores, Empresários Agrícolas, Engenheiros Agrónomos, Engenheiros Mecânicos, Estudantes do Ensino Profissional e Ensino Superior, Fruticultores, Horticultores entre outros ligados ao Mundo Rural.