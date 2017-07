Estado de Sítio – As palavras do Terror

Ataques cirúrgicos” e “bombas inteligentes” são hoje expressões correntes, que as notícias que nos chegam dos diferentes palcos de agressão banalizaram. Mas não são inocentes expressões inseridas no contexto da guerra. Há que desmontar a superfície das palavras, de modo a pôr em evidência o que realmente significam: a primeira expressão instrumentaliza o lado saudável de uma intervenção hospitalar, a segunda é um eufemismo a associar a inteligência à brutalidade da guerra. Foi “cirúrgico” ou de “efeitos colaterais” o ataque americano ao Iémen?, o primeiro após a chegada de Donald Trump à presidência, de que resultaram 41 mortos incluindo mulheres e crianças. Também as intervenções coloniais no Médio Oriente e em África, ontem como hoje, dizem defender os valores da democracia e da razão, quando afinal são pura rapina. “Efeitos colaterais”, outro eufemismo, a branquear o ignóbil massacre de vítimas civis, como o chamado “conflito de baixa intensidade” branqueia a guerra suja. E a “Operação Serval” francesa no Mali? Mas o serval é um felino, terrível predador nocturno da savana africana! Assim promovia Hollande a selvajaria no dito “País das Luzes”. Já anteriormente tinha surgido a “Operação Pantera”. Não será de admirar que Ghislaine Dupont e Claude Verlon, os dois malogrados jornalistas da “Rádio França Internacional” (RFI) tenham sido barbaramente abatidos em Kidal, a Norte do Mali (2013) pelos verdugos da Al-Qaeda. As intervenções no Mali, após o esquartejamento da Líbia pela NATO, não se ficaram pelo serval e a pantera. Há também os helicópteros de ataque “Tigre”. Também ao tempo de Obama, noutras latitudes, os céus ficaram infestados de mísseis “Hellfire” (Fogo do inferno) de grande alcance, a partir de helicópteros. Com G.W. Bush, eram os “Mísseis Patriot”, isto é, a coberto da Pátria, embora colonialismo patriótico seja coisa que não existe! “Choque e Pavor” (Schock and Awe), ainda com Bush, referia-se aos bombardeamentos massivos das cidades iraquianas. Esta estratégia do pavor tem uma história ainda mais antiga: antes dos acordos de Munique, antes de as divisões alemãs entrarem na Áustria e na Polónia no início da grande guerra de 39-45, já o pensamento crítico alemão tinha sido laminado, os livros queimados, a limpeza étnica no horizonte e a propaganda nazi bem oleada. Era o zelo assassino de “pessoas normais”! Era já esse o “Eixo do Mal? Franz Kafka e Walter Benjamim foram dos raros a lançar o alerta. Passado pouco tempo instalou-se a administração da matança e da produção de cadáveres: genocídio de judeus, ciganos, homossexuais e resistentes. Tudo isto foi “choque e pavor”, de par com estreitas cumplicidades entre o fordismo norte-americano e o III Reich alemão. As teorias de Henri Ford também inspiraram Hitler. O pioneiro da indústria automóvel escreveu já nos anos 1920-22 que a revolução bolchevique nascera dos bairros de judeus em Nova Iorque! Foi por isso que defendeu ser salutar a reacção da Alemanha contra eles? Mais ainda: “devia ser aplicada a limpeza étnica (“cleaning out”) a uma raça que se opõe à raça ariana, anglo saxónica… ou seja o povo dominante (“rulling people”) escolhido para reger o mundo”! (Michael Lowy 2007). De salientar ainda que, por outro lado, Auschwitz teve certas afinidades com a modernidade empresarial: quando, em 1908, Henri Ford começou a construir o modelo Ford-T, constatou que “das operações necessárias para construir um veículo automóvel, 670 podiam ser realizadas por amputados das pernas, 2637 por amputados de uma só perna, 715 por manetas e 10 por cegos”. Voltemos às palavras da guerra: os “ratos do deserto” foi o nome atribuído aos homens da 7ª divisão britânica blindada aquando da guerra 1939-45. Até os soldados de Sua Majestade encaixaram a virulência desses roedores! Para os Franceses, ao tempo da guerra da Argélia (1954-61), os Argelinos eram “ratazanas” (“ratons”) e “ratonnades”, as brutais expedições punitivas de “limpeza da rataria”. Enfim, há que interrogar as terminologias do terror. O contrário seria confortar a tirada de um capitão português, algures em missão nas colónias, quando berrava aos seus subordinados: “um soldado não pensa. Um soldado que pensa não passa de um civil emporcalhado”!

António Branquinho Pequeno