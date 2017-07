Rastreio de retinopatia diabética alargado a todos os centros de saúde da região

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, mais de mil doentes tiveram a retinopatia diabética identificada e tudo a tempo de evitar a cegueira. O rastreio da responsabilidade da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, já avaliou mais de 22500 diabéticos desde o ano passado.

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), implementou em 2016 o rastreio da retinopatia diabética de base populacional, em que todos os diabéticos são convocados anualmente pelo seu Centro de saúde para realização de retinografia.

Numa primeira fase foram envolvidos quatro Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), tendo depois sido alargado a mais cinco ACES. Neste momento toda a região de saúde de Lisboa e Vale do Tojo está coberta pelo programa da retinopatia diabética.

Para Ana Dinis, médica de saúde pública e da comissão regional da diabetes da ARSLVT, este programa de rastreio “é muito importante porque reduz o risco de cegueira da população diabética, chama e convida a população com diabetes elegível para fazer este rastreio e, nos casos positivos, encaminha-os para consulta de oftalmologia no hospital e tratamento precoce”.

Ana Dinis sublinha ainda que desta forma a doença pode ser tratada “mais atempadamente, podendo o doente ter acesso a tratamentos menos agressivos, menos onerosos, com aumento da qualidade de vida”.

A ARSLVT dá assim continuidade ao compromisso de melhorar a resposta assistencial aos 3,6 milhões de utentes desta região. A missão desta Instituição do Ministério da Saúde, passa por garantir, à população da Região de Lisboa e Vale do Tejo, o acesso à prestação de cuidados de saúde de qualidade, adequando os recursos disponíveis às necessidades em saúde.