Por uma floresta mais resiliente ao fogo

Rui Pedro Barreiro *

O peso da fileira florestal na economia nacional é significativo: representa mais de 3% do PIB e mais de 10% das exportações portuguesas, não olhar a floresta como um recurso essencial para o País é inaceitável. Enquanto o mar como recurso está devidamente identificado, a fileira florestal é sistematicamente esquecida, tornando-se por isso vital que seja valorizada e protegida enquanto recurso estratégico para um futuro sustentado.

Os incêndios florestais constituem a principal ameaça à manutenção e sustentabilidade da floresta. A grande maioria dos incêndios em Portugal (97%) tem por base actividades e comportamentos humanos. No entanto, importa avaliar cuidadosamente a evolução e atender aos dados expressos na avaliação do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI). A meta dos 100 mil hectares ardidos por ano corresponde a assumir que arde todos os anos cerca de 2% da área florestal em sentido lato, compreendendo povoamentos florestais e matos.

Ora, o fogo acontece independentemente da vontade do homem, apesar da espécie humana ser a única fazedora de fogo. As evidências disponíveis mostram que os seres humanos modernos podem aumentar ou diminuir os níveis da actividade natural do fogo através da sua intervenção na floresta em particular e nos ecossistemas em geral. Isto é, o homem não é apenas responsável pela ação directa (negligente ou intencional) mas a sua intervenção cria maiores ou menores condições para que o fogo aconteça.

As catástrofes provocadas pelos fogos na zona do mediterrâneo, na Califórnia, na África do Sul, no sul da Austrália e na Rússia demonstraram que as agências encarregadas de fazer a gestão do fogo nos cinco continentes podem reduzir o risco de incêndios, mas não conseguem prevenir completamente esses eventos, especialmente nas zonas periurbanas e nos interfaces urbano-rural. Continuamos, infelizmente, a fazer menos do que devemos na prevenção, sabendo-se que as alterações climáticas exigem ainda mais atenção ao fenómeno dos fogos florestais.

Os recursos financeiros são escassos e numa floresta essencialmente privada continuam a ser os meios de combate e de primeira intervenção a ter um peso diferenciado, e exagerado na minha opinião, no sistema de defesa da floresta contra incêndios. A gestão sustentável da floresta e o combate ao abandono devem também ser percebidas como armas a utilizar na diminuição dos fogos florestais.

Face aos últimos 20 anos de fogos florestais, não fará sentido criar uma estrutura supra ministerial, dependente do primeiro-ministro, que mobilize meios e apresente orçamentos e planos de actividades plurianuais para a prevenção, vigilância e combate?

As atitudes enquanto cidadãos podem ajudar a melhorar o sistema mas compete ao Estado Central, às Autarquias Locais e às Associações de Produtores Florestais um papel mais activo no trabalho de promover uma floresta mais resiliente ao fogo.

O trabalho por fazer é, ainda, muito. Não pode ser descurado, mas normalmente só os grandes incêndios e as grandes “desgraças” é que chamam à ribalta um problema que deveria merecer mais atenção. Depois da Madeira tivemos Pedrogão Grande. Que mais é preciso acontecer? Há muitas zonas do país com potencial de perigosidade semelhante e o Verão só agora começou.

(*ex-autarca e ex-secretário de Estado da Floresta)