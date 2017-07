Poder Local – Dinamizar a região

Os municípios têm vindo a afirmar-se como agentes privilegiados do desenvolvimento sustentável dos seus territórios. É natural que após a progressiva resolução da maioria das carências básicas dos seus concelhos, a atenção das autarquias municipais, na falta de uma entidade regional legitimada democraticamente, se volte agora, prioritariamente, para acções de desenvolvimento não só de cariz concelhio mas abarcando a dimensão intermunicipal. Ou seja, espera-se hoje um avanço qualitativo na concepção de um desenvolvimento integrado e sustentável que, começando no município tenha, para além dele, impacto regional que revitalize a região no seu somatório municipal. Pena é que, a nível associativo, com a excepção de aterros sanitários e de algumas acções de modernização e inovação funcional, poucos projectos intermunicipais tenham suscitado o mesmo nível de interesse ou de concretização.

Claro que nem todas as autarquias evoluíram da mesma maneira, nem tiveram as mesmas opções de investimento, havendo situações de um endividamento acentuado que limitam muitas das suas intenções, nomeadamente, em projectos prometidos mas não concretizáveis. No entanto, apesar de estas limitações conjunturais (algumas estruturais!), continua a ser relevante para a região o facto de os municípios continuarem a ser os seus maiores investidores e empregadores, sobretudo em tempos de recessão. Pena é que as limitações financeiras e, em alguns casos, um excesso de pessoal mal dimensionado, limitem as suas capacidades operacionais.

Mas, não será só o nível financeiro que induz a importância da influência das autarquias locais na região. O restabelecer da confiança na vida quotidiana, o dinamizar o que se encontra parado, o apostar na modernização, incentivar a inovação tecnológica, procurar investimentos, tudo isto constitui indiscutíveis prioridades para as apostas autárquicas com incidência regional que, em ano de eleições, farão todo o sentido serem apresentadas aos eleitores.

Renato Campos