Morrer queimado

As mortes do incêndio de Pedrogão trazem-me à memória tristes vivências da guerra. Há muito tempos atrás, corria o ano de 1971, na picada que ligava a Mekumbura à povoação de António, no Distrito de Tete, paralela à fronteira com a então Rodésia (hoje Zimbabwe), o 4º pelotão da minha Companhia era transportado em duas viaturas para uma operação de rotina. Numa baixa pronunciada do caminho, onde corria um riacho na estação das chuvas, então um leito seco de areia, que conhecíamos perfeitamente, nada aparentava que tivesse sido remexido. Maldito engano! À passagem dos dois Unimog 404, uma mina incendiária envolveu todo o grupo. As viaturas perderam os rodados com a explosão e ardiam com os homens. Acudiram-lhes como puderam os companheiros que não estavam em chamas. Quatro tinham o corpo totalmente queimado e nus: os camuflados arderam com eles e produziram uma massa disforme. Outros, rolando pelo chão, tentavam apagar as chamas. Largavam a pele do corpo, como quem descalça umas luvas de tecido humano. Na sede da Companhia surgiu o SOS! Socorreram-nos os paraquedistas da 32ª Companhia, comandados pelo capitão Martins. Tornando ao aquartelamento, os camaradas com queimaduras de terceiro grau, pediam que os matássemos, gritos lancinantes, entraram em coma e finaram-se de vez: o cabo Fernando Pestana, o soldado Lambaz, o soldado condutor Lopes… Quanto aos feridos, ainda hoje são visíveis no corpo as marcas da chacina. E nunca um qualquer psicólogo acompanhou estes estropiados. Andaram pelos hospitais e, tendo alta, lançaram-nos à vida, ignorados completamente por um Estado fascista. Estas coisas, quem por elas passou, retém-nas permanentemente. E revivi-as, dolorosamente, através das imagens de horror do incêndio de Pedrógão. E temo que os políticos, esgrimindo desculpas e ávidos de poder, esqueçam o stress pós traumático daquelas populações, a cuja situação de fragilidade urge acudir no imediato. Perderam pais e filhos, amigos e vizinhos; os empregos, as casas, a horta e os animais. Que os responsáveis ajudem a evitar o pânico que a tragédia sempre potencializa.

Arnaldo Vasques