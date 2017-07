Doidos por Elas… e por uma casa

Os dirigentes do grupo motard “Doidos por Elas” voltaram na semana passada à sessão da Câmara de Santarém, quatro anos depois de ali terem estado a reclamar a cedência da antiga escola primária de Barreirinhas para a sua sede, tal como tinha sido aprovado pela autarquia em 2012. Só que já neste mandato, em 2013, surgiu a confusão com a Associação recreativa e Cultural de Barreirinhas e Murteira a reclamar a primazia do pedido de cedência da escola, o que levou a Câmara a revogar o acordo com os motards. Passados estes 4 anos, a escola permanece abandonada, os motards continuam “Doidos por Elas”, mas assim apeados parece que não vão muito longe…