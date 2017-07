ACES da Lezíria debateu rede de cuidados paliativos na região

Cerca de 130 profissionais de saúde participaram no 1º Encontro de Cuidados Paliativos do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria, no auditório da Escola Superior de Saúde de Santarém

Este encontro teve como destinatários, profissionais de saúde que desempenham funções nas Unidades de Cuidados na Comunidade, nas Unidades de Saúde Familiar, nas Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados, nas Unidades de Recursos Assistenciais Partilhados, nas Unidades de Saúde Pública, nas unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, nas Instituições Parceiras da Comunidade e estudantes.

O Encontro contou com as presenças da diretora executiva do Agrupamento Centros de Saúde (ACES) Leziria, Diana Leiria, do presidente do conselho de administração do Hospital Distrital de Santarém, José Josué, da representante da Escola Superior de Saúde de Santarém, Hélia Dias, da representante da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, Helena Salazar, do diretor do Centro Distrital de Segurança Social de Santarém, Tiago Leite e do presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, Manuel Luis Capelas.

O 1º painel, intitulado “Desafios dos Cuidados Paliativos”, sob a moderação de Emanuela Andrade. Este bloco contou com a colaboração de Manuel Luis Capelas, o qual abordou o processo de reforma dos Cuidados Paliativos no Serviço Nacional de Saúde. Seguiram-se as apresentações de Eva Palha, da enfermeira Ana Silva, de Ana Ricardo e do enfermeiro Nuno André. Todas estas apresentações vieram reforçar a necessidade da existência de uma rede de cuidados paliativos, ativa e com real capacidade de resposta perante os desafios e dificuldades operacionais a que é sujeita.

O 2º painel, sob o tema “Cuidar em Fim de Vida”, moderado por Marília Boavida, contou com as intervenções da enfermeira Luciana Fernandes, Ana Querido, Cristina Felizardo e Lucília Nunes. Aqui foram abordados temas como a gestão da esperança em doentes e famílias, o luto, com os seus processos e causas e até aquele momento em que “E quando eu não puder decidir?”. Temas incómodos, mas bem reais para os profissionais de saúde que diariamente convivem com estas experiências.

No 3.º e último painel, com o título“Vivências: Como fazer a diferença perante o sofrimento?”, sob a moderação da enfermeira Albertina Mendonça, foram apresentados casos práticos de diversas equipas de Cuidados Continuados Integrados, permitindo partilhar experiências e conhecimentos por todos os quanto diariamente trabalham “no terreno”. Neste painel ficou evidenciada a necessidade de criação de uma Equipa Comunitária de Cuidados Paliativos de modo a fazer face às necessidades dos doentes que se encontram nos vários contextos.

Encerrado o Encontro, considerou a Comissão Organizadora que o mesmo se pautou por um enorme sucesso, traduzido na participação de cerca de 130 pessoas, o que excedeu todas as expetativas, tendo os profissionais presentes manifestado grande interesse e entusiasmo nas temáticas apresentadas, ficando esta comissão incumbida de dar resposta às necessidades sentidas de continuar a proporcionar formação nesta área.