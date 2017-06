VIP’s encantados com passeio cultural a Santarém

De Lisboa veio uma vintena de notáveis convidados do arquiteto scalabitano Carlos Guedes de Amorim, que quis com esta iniciativa “acordar Santarém, pois é preciso sair deste marasmo.”

A jornalista e escritora Maria João Avilez, o antigo bastonário dos Advogados José Júdice, o ex-secretário de Estado da Cultura e musicólogo Rui Vieira Nery, o Embaixador de Portugal na ONU António Monteiro, o juiz e ex-presidente do Tribunal de Justiça Europeu, José Luís Cruz Vilaça, a arquiteta paisagista Cristina Castelo Branco, a jornalista Leonor Xavier, foram alguns dos amigos que Carlos Guedes de Amorim convidou para este passeio cultural em Santarém.

Aos amigos de Lisboa juntaram-se outros amigos e convidados de Santarém, como Pedro Canavarro, o vereador do turismo da Câmara de Santarém, Luís Farinha, o presidente da Associação Comercial, a advogada Ana Martinho do Rosário, entre outros.

“Mostrar a importância do estabelecimento de um percurso para quem visita o centro histórico da cidade, nomeadamente para os peregrinos do Santuário do Santíssimo Milagre”, é o objetivo do arquiteto Guedes Amorim.

“Igrejas bonitas há muitas em todo o país, o que quisemos com esta iniciativa foi mostrar aquilo que Santarém tem de diferente”, afirma o conhecido arquiteto, autor do projeto do Cnema em Santarém.

O programa começou pelo Museu Diocesano de Arte Sacra. Excelente visita guiada pelo padre Joaquim Ganhão, que recebeu a comitiva na Praça Sá da Bandeira, contando o delicioso diálogo imaginado pelo povo, entre as imagens da monumental fachada. Estava dado o mote para uma rápida vista de olhos por alguns dos tesouros culturais e artísticos que podem vistos pelo público na Sé Catedral e do Museu Diocesano, vencedor do prémio da União Europeia para o património cultural.

Seguiu-se uma paragem na pastelaria Bijou para provar os arrepiados, celestes, pampilhos e outras delícias da doçaria tradicional e conventual scalabitana.

O passeio pelo centro histórico beneficiou da animação do programa In.Str com o Rancho do Grainho a animar a rua. A Igreja do Santíssimo Milagre foi a paragem seguinte, para ouvirmos o Padre Ganhão contar a lenda do Milagre, com 831 anos, e algumas das histórias associadas à relíquia apresentada no altar-mor deste Santuário único que atrai anualmente a Santarém cerca de 17 mil peregrinos de todo o mundo. “Pena é que todos estes milhares de peregrinos estejam apenas de rápida passagem e não possam usufruir deste nosso passeio pela cidade”, comenta Carlos Guedes de Amorim.

Na Igreja da Misericórdia estava preparada uma surpresa para a comitiva que pode assistir a um pequeno concerto de órgão histórico pela aluna do Conservatório de Santarém Maria Sofia Saramago, e a professora organista Marta Cruz.

Na Igreja da Graça, o grupo prestou homenagem a Pedro Álvares Cabral, com o embaixador António Monteiro a colocar uma coroa de flores junto ao seu túmulo.

Continuou o passeio até às Portas do Sol, para admirar a magnífica paisagem e almoçar no Tejá. “O almoço foi um ponto alto, o bacalhau assado com magusto e as bochechas de boi estavam excelentes”, afirma Carlos Guedes de Amorim, desvalorizando o recente episódio do Pesadelo na Cozinha, porque “conheço bem a casa e sei que trabalham muito bem”.

“Temos tudo, todas as condições e não sabemos aproveitar; outras terras bem mais pequenas e com menos património conseguem estar no mapa, como Óbidos que, com criatividade e muito trabalho é hoje um sucesso”, afirma Carlos Guedes de Amorim. “Em Santarém só é preciso estruturar roteiros em torno do que já existe, envolvendo a Câmara, a região de turismo, as agências de viagens e outros operadores turísticos, e mobilizar os comerciantes através da Associação Comercial”, conclui o arquiteto.