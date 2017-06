Desmor com inscrições abertas para estágio de triatlo de longa distância

O final da temporada desportiva está marcado por uma série de importantes competições de triatlo em longa distância. Para o último fim-de-semana de Agosto está agendado o Triatlo Longo do Douro e para o primeiro fim-de-semana de Setembro, no dia 3, está marcado o Triatlo Longo Ironman 70.3 de Cascais.

Para uma preparação ideal para estas competições, a Desmor tem mais um estágio programado, desta vez entre os dias 28 e 30 de Julho, para atletas com idade mínima de 20 anos. Vem realizar a tua preparação no Complexo Desportivo eleito pelos triatletas de todo o mundo como um dos melhores locais para treinar! Vem aproveitar o enquadramento técnico profissional e experiente que te proporcionamos. Este ano já realizamos dois estágios com triatletas de Longa Distância, sempre com enorme adesão e satisfação de todos os participantes.

Este terceiro estágio de três dias inclui enquadramento técnico e programação de treinos pelo treinador Sérgio Santos, seguro desportivo, acesso a todas as instalações do Complexo Desportivo de Rio Maior e alojamento em pensão completa.

O Complexo Desportivo de Rio Maior é um local de referência para a preparação de atletas de todo o mundo, e em especial, um local privilegiado para a preparação de triatletas, reunindo condições ideais para a prática dos três segmentos da modalidade: natação, ciclismo e corrida.

Formulário de Inscrição:

http://bit.ly/2s9x67E